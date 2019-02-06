Челябинский депутат настоял на проверке школьной столовой

18:08 | 8.02.2019

В министерство образования Челябинской области и администрацию Коркинского района поступили запросы о проведении тщательной проверки питания детей в коркинской школе. Запросы были составлены депутатом Государственной Думы Анатолием Литовченко.



Ранее в социальных сетях распространились снимки блюд, сделанные в школьной столовой. Народный избранник решил принять участие в происходящем, и лично проконтролировать ситуацию. «Размазанное по тарелке картофельное пюре, полкусочка шпикачки, половина дольки солёного огурца и пять зёрен кукурузы. Здесь подозрительно всё», - отметил Анатолий Литовченко.



Тема школьного питания ранее была поднята на правительственном уровне – премьер-министр России Дмитрий Медведев дал задание госчиновникам разобраться с питанием детей в школах, и исправить положение. Госдума взялась за разработку сразу ряда законов, которые искоренят злоупотребления. Планируется ввести стандарты питания, единые для всех школ страны. Следить за соблюдением этих стандартов будут специальные комиссии. Нарушение санитарных норм приравняют к тяжкому преступлению.