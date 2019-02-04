После запроса челябинского депутата был разработан план по тушению подземных пожаров

16:27 | 7.02.2019

Представители администрации Копейского городского округа представили план по тушению подземных пожаров, возникших недалеко от посёлка Старокамышинский. Ранее администрации был направлен запрос от депутата Государственной Думы Анатолия Литовченко. Парламентарий требовал принять меры в связи с возникшим чрезвычайным происшествием.



К депутату обратились жители посёлка с жалобой на пожары. Из-за возгорания породы на месте бывшего шламоотстойника шахты «Комсомольская» людей стали беспокоить запахи гари. Из-за выгорания грунта в земле начали появляться опасные провалы. Народный избранник сразу направил ряд запросов различным организациям. И вот он получил ответ от одного из адресатов – администрации Копейска. В нём было сообщено, что уже готовятся подъездные пути к месту пожаров, идёт чистка снега и отсыпка дорог. По завершении этих работ поверхность шламоотвалабудет изолирована – её засыплют инертными негорючими материалами. Жителей посёлка информируют о том, что посещение места пожаров может быть опасным для жизни.



Ранее министерство экологии Челябинской области создало специальную рабочую группу по ликвидации возникших пожаров в районе Старокамышинска, а также предотвращению таких возгораний в будущем. В состав группы вошли сотрудники целого ряда ведомств: администрации Копейска, Росприроднадзора, министерства общественной безопасности, Ростехнадзора и природоохранной прокуратуры.