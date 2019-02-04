Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск: новости дня


 

16:27 | 7.02.2019

После запроса челябинского депутата был разработан план по тушению подземных пожаров

Представители администрации Копейского городского округа представили план по тушению подземных пожаров, возникших недалеко от посёлка Старокамышинский. Ранее администрации был направлен запрос от депутата Государственной Думы Анатолия Литовченко. Парламентарий требовал принять меры в связи с возникшим чрезвычайным происшествием.

К депутату обратились жители посёлка с жалобой на пожары. Из-за возгорания породы на месте бывшего шламоотстойника шахты «Комсомольская» людей стали беспокоить запахи гари. Из-за выгорания грунта в земле начали появляться опасные провалы. Народный избранник сразу направил ряд запросов различным организациям. И вот он получил ответ от одного из адресатов – администрации Копейска. В нём было сообщено, что уже готовятся подъездные пути к месту пожаров, идёт чистка снега и отсыпка дорог. По завершении этих работ поверхность шламоотвалабудет изолирована – её засыплют инертными негорючими материалами. Жителей посёлка информируют о том, что посещение места пожаров может быть опасным для жизни.

Ранее министерство экологии Челябинской области создало специальную рабочую группу по ликвидации возникших пожаров в районе Старокамышинска, а также предотвращению таких возгораний в будущем. В состав группы вошли сотрудники целого ряда ведомств: администрации Копейска, Росприроднадзора, министерства общественной безопасности, Ростехнадзора и природоохранной прокуратуры.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:29 | 7.02.2019
Воспитанник прикамского детского дома-интерната написал свой первый бизнес-план

19:23 | 7.02.2019
Инвестиции в развитие Свердловской железной дороги увеличат до 26,8 миллиардов рублей

19:15 | 7.02.2019
Здание для Пермской службы спасения будет реконструировано

19:01 | 7.02.2019
В Перми будут судить обвиняемого в серийных изнасилованиях из Удмуртии

18:59 | 7.02.2019
Прокуратура через суд требует от мэрии Кургана остановить сброс загрязненных сточных вод в старицу Битевка

18:54 | 7.02.2019
В Свердловской области мальчик после катания с горки впал в кому

18:19 | 7.02.2019
Уральца, пострадавшего при пожаре в Серове, доставили в Екатеринбург на вертолёте

18:05 | 7.02.2019
Главный прокурор Пермского края отметил положительные изменения по ряду социально значимых вопросов

18:00 | 7.02.2019
В Ревде «Лыжню России» перенесли на 16 февраля из-за ОРВИ

17:44 | 7.02.2019
Куйвашев и Цуканов посетили Нижний Тагил

17:22 | 7.02.2019
Пермский УДС «Молот» стал удобнее для людей с ОВЗ

17:13 | 7.02.2019
Продлен карантин в образовательных учреждениях Перми

16:57 | 7.02.2019
В Екатеринбурге диагноз «корь» подтвердился у 17 человек

16:51 | 7.02.2019
Администрация Кургана продолжит борьбу с самовольными постройками

16:31 | 7.02.2019
В Горноуральском ГО незаконно продали муниципальные сети централизованного водоснабжения и водоотведения

16:27 | 7.02.2019
После запроса челябинского депутата был разработан план по тушению подземных пожаров

16:26 | 7.02.2019
Звезды спорта передали опыт школьникам Челябинской области

16:17 | 7.02.2019
В Перми задержан иностранец, ранивший ножом двух женщин

16:01 | 7.02.2019
Партпроект «Старшее поколение»: обучение предпенсионеров должно вестись с учетом потребности рынка труда

15:58 | 7.02.2019
В Артемовском скорая, которая везла роженицу, попала в ДТП

15:34 | 7.02.2019
Утром на улице Вижайской сгорел автомобиль Opel Astra

15:17 | 7.02.2019
В Екатеринбурге участники «Лыжни России» смогут бесплатно добраться до площадок

14:44 | 7.02.2019
Главное управление МВД России по Пермскому краю приглашает граждан на службу

14:42 | 7.02.2019
В Свердловской области опоры освещения приспособили под нужды мобильной связи

14:41 | 7.02.2019
На Урале разыскивается без вести пропавший молодой человек. Последний раз его видели 20 января

14:40 | 7.02.2019
Курганский гидрометцентр: морозы задержатся в регионе еще на один день

14:33 | 7.02.2019
Челябинск дополнительно обеспечат питьевой водой

14:21 | 7.02.2019
Более 100 тысяч жителей Пермского края стали участниками новогодней акции «ЭнергосбыТ Плюс»

14:10 | 7.02.2019
Для удобства участников «Лыжни России» в Перми изменится движение транспорта

13:48 | 7.02.2019
Вокруг «Екатеринбург Арены» проложат лыжную трассу

13:43 | 7.02.2019
В Кургане таксист затолкнул в багажник не заплатившего пассажира, вывез на пустырь и избил

13:22 | 7.02.2019
В Перми назвали лучших перевозчиков за прошлый год

13:19 | 7.02.2019
На 14-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень ликвидируют опасный разворот

13:03 | 7.02.2019
В мэрии анонсировали обсуждение концепции ЦПКиО им. Маяковского

12:54 | 7.02.2019
Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по подготовке и проведению 300-летия Перми

12:45 | 7.02.2019
В Перми исследуют грунт у дома по Революции, 3/1





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 