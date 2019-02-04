Звезды спорта передали опыт школьникам Челябинской области

16:26 | 7.02.2019

Спортивный комплекс «Металлург», находящийся в городе Карабаш, посетили известные бойцы-рукопашники из Академии единоборств РМК. Александр Юркин, Михаил Рагозин, Андрей Чечулин и Иван Штырков делились опытом с самыми юными спортсменами во время проведённого мастер-класса.



Помимо показа своего мастерства бойцы поделились с ребятами историей своих успехов и секретами побед. Самые активные участники мастер-класса получили в подарок от своих учителей профессиональные боксерские перчатки. Также «академики» оценили те условия, в которых дети могут заниматься спортом – уровень комплекса, по словам спортсменов, находится на высоте.



Спортивный комплекс «Металлург» начал свою деятельность в Карабаше в 2017 году. Он был построен на средства русской медной компании, и включает в себя ряд залов для различных видов спорта, стадион с трибунами для зрителей, ряд площадок. Спортивные секции комплекса рассчитаны на все возрасты, начиная от трёх лет.