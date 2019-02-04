Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Челябинск: новости дня


 

13:19 | 6.02.2019

Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!

В честь открытия, только с 4 по 18 февраля 2019 года скидки на лекарства до 30%. Успевайте купить лекарства с большими скидками до 30% в новой аптеке Живика на Мебельной, 85А.

Время работы новой аптеки Живика: пн-вс: 8:00 - 21:00

Со списком цен можно ознакомится на сайте Живика.

Купите лекарства со скидками до 30%, оформив бронирование в интернет-аптеке Живика г. Челябинск, и будьте уверены, что заказанные по низким ценам лекарства и другие товары будут в наличии, и вы сможете купить их в аптеке в течение 36 часов с момента оформления заказа. Подтверждение наличия товара и сборки заказа придет на телефон в виде sms в течение 60 минут.

Удобная форма поиска лекарств на сайте аптек Живика позволит найти и выбрать любые товары из наличия всех аптек Живика. Наберите название или штрих-код лекарства в строке поиска и ознакомьтесь с выпадающими подсказками. Если искомый товар есть в подсказках, выберите его , и вы сразу же попадете на страницу нужного лекарства, где будут не только цены и наличие, но и указан производитель, сроки годности и инструкция к препарату. Если после введения в строке поиска лекарств вы не воспользовались выпадающей подсказкой, то, нажав кнопку «поиск», вы можете получить несколько результатов поиска. Выберите нужный и перейдите на страницу лекарственного средства.

На сайте интернет-аптеки Живика можно посмотреть цены в аптеках и сроки годности на все товары. Цены на лекарства в аптеках Живика могут отличаться в зависимости от аптеки. Выбирайте удобную аптеку с нужной ценой на лекарства.

Наличие лекарств в аптеке Живика можно узнать на сайте аптек и в единой аптечной справочной по тел. (351) 247-90-90. Однако, обратите внимание, что точное наличие лекарств в аптеке будет известно уже после подтверждения заказа аптекой.

Аптеки Живика работают в Свердловской (аптеки 66 региона), Курганской (аптеки 45 региона), Челябинской (аптеки 74 региона), Тюменской областях (аптеки 72 региона) и Пермском крае (аптеки 59 региона).

Здоровья Вам и вашим близким.

*- Скидки до 30% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров, представленный на этой странице с 4 по 18 февраля 2019 года.

В аптеке действуют постоянные скидки до 15% более чем на тысячу лекарственных средств на неопределенный срок.
Мобильное приложение Живика для Андроид доступно для скачивания в Play Market
По информации с официального сайта аптек Живика в г. Челябинск

На правах рекламы*

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:40 | 6.02.2019
В Прикамье выбран подрядчик на ремонт дороги Полазна – Чусовой

14:20 | 6.02.2019
Более 5 тысяч сотрудников предприятий Прикамья повысили квалификацию и прошли профпереподготовку

13:59 | 6.02.2019
Наркологи напоминают: согреваться алкоголем в холод – опасно

13:46 | 6.02.2019
В Ачитском ГО муниципальное предприятие уличили в загрязнении водного объекта

13:19 | 6.02.2019
Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!

13:19 | 6.02.2019
Организатор массовых беспорядков в Цыганском поселке обжаловал приговор

13:07 | 6.02.2019
Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью

12:54 | 6.02.2019
Шумков и Бобров подписали новое соглашение: «Вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области»

12:45 | 6.02.2019
Депутат из Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в начальной школе

12:43 | 6.02.2019
Жителей Перми приглашают поделиться идеями улучшения города

12:32 | 6.02.2019
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва

12:10 | 6.02.2019
В Новоуральске пенсионер пытался застрелить соседа из самодельного револьвера

12:09 | 6.02.2019
В Екатеринбурге в результате ночной стрельбы в жилом доме ранено два полицейских

11:59 | 6.02.2019
Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч родителям мальчика, на которого упала ветка

11:37 | 6.02.2019
Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря

11:05 | 6.02.2019
В Кургане полицейские спасли от гибели замерзающую пару. От холода они не могли говорить

10:59 | 6.02.2019
Задержан подозреваемый в кражах из садовых домиков в Серове

10:46 | 6.02.2019
Свердловская область получит деньги на капитальный ремонт Новоуральского театра кукол

10:14 | 6.02.2019
100 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

09:49 | 6.02.2019
В Екатеринбурге риелтора отправили в колонию за мошенничество с квартирой

09:31 | 6.02.2019
«Уралочка-НТМК» уступила казанскому «Динамо» со счетом 0:3

09:12 | 6.02.2019
Ночью на улице Умельцев сгорел Renault Megane

05.02.2019

22:29 | 5.02.2019
В Екатеринбурге на карантин закрыли колледж имени Ползунова

21:36 | 5.02.2019
В Свердловской области начала работать горячая линия по мерам профилактики болезней

21:06 | 5.02.2019
В Свердловской области объявлена первая степень опасности из-за смога

20:29 | 5.02.2019
В Екатеринбурге эвакуировали дом, в котором живет генконсул США

19:50 | 5.02.2019
Пещерный быт жильцов челябинского ремонтируемого дома удивил депутата

19:32 | 5.02.2019
В Екатеринбурге на Московской машина такси влетела под грузовик

19:10 | 5.02.2019
Пермяков приглашают на лекцию о раке

19:01 | 5.02.2019
В Екатеринбурге водителя арестовали за управление автобусом без прав

18:52 | 5.02.2019
Пермские землепользователи могут улучшить работу «Личного кабинета»

18:40 | 5.02.2019
МФЦ Пермского края будут извещать жителей о получении статуса «предпенсионера»

18:28 | 5.02.2019
В Чкаловском районе в Екатеринбурге эвакуировали здание управления образования

18:25 | 5.02.2019
Актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Юрий Борисов вошли в состав жюри кинофестиваля «ЛАМПА»

18:17 | 5.02.2019
Сборные России и Финляндии по баскетболу поборются в Перми за право выхода на чемпионат мира

18:01 | 5.02.2019
Уральца, избившего и похитившего женщину, приговорили к восьми годам





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 