Челябинск: новости дня
13:19 | 6.02.2019
Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!
Время работы новой аптеки Живика: пн-вс: 8:00 - 21:00
Со списком цен можно ознакомится на сайте Живика.
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Удобная форма поиска лекарств на сайте аптек Живика позволит найти и выбрать любые товары из наличия всех аптек Живика. Наберите название или штрих-код лекарства в строке поиска и ознакомьтесь с выпадающими подсказками. Если искомый товар есть в подсказках, выберите его , и вы сразу же попадете на страницу нужного лекарства, где будут не только цены и наличие, но и указан производитель, сроки годности и инструкция к препарату. Если после введения в строке поиска лекарств вы не воспользовались выпадающей подсказкой, то, нажав кнопку «поиск», вы можете получить несколько результатов поиска. Выберите нужный и перейдите на страницу лекарственного средства.
На сайте интернет-аптеки Живика можно посмотреть цены в аптеках и сроки годности на все товары. Цены на лекарства в аптеках Живика могут отличаться в зависимости от аптеки. Выбирайте удобную аптеку с нужной ценой на лекарства.
Наличие лекарств в аптеке Живика можно узнать на сайте аптек и в единой аптечной справочной по тел. (351) 247-90-90. Однако, обратите внимание, что точное наличие лекарств в аптеке будет известно уже после подтверждения заказа аптекой.
Аптеки Живика работают в Свердловской (аптеки 66 региона), Курганской (аптеки 45 региона), Челябинской (аптеки 74 региона), Тюменской областях (аптеки 72 региона) и Пермском крае (аптеки 59 региона).
Здоровья Вам и вашим близким.
*- Скидки до 30% предоставляются на ограниченный ассортимент товаров, представленный на этой странице с 4 по 18 февраля 2019 года.
В аптеке действуют постоянные скидки до 15% более чем на тысячу лекарственных средств на неопределенный срок.
Мобильное приложение Живика для Андроид доступно для скачивания в Play Market
По информации с официального сайта аптек Живика в г. Челябинск
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© «Вечерние Ведомости»
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