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Челябинск: новости дня


 

16:09 | 5.02.2019

Жители Новосинеглазово получат обновленный ДК

Заканчиваются строительные работы по реконструкции Дворца культуры в посёлке Новосинеглазово. Ремонт, начатый в прошлом году и обошедшийся в 11 млн. рублей, позволит зданию соответствовать всем современным требованиям для заведений такого типа.

После пожара, произошедшего во дворце в помещении рядом со сценой, зданию потребовался серьёзный ремонт. С ним помог депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Благодаря его вмешательству объект был включён в проект «Культура малой Родины», осуществляемый партией «Единая Россия». В 2018 году работы по обновлению были начаты, и в данный момент уже очень многое сделано: заменены двери и окна, утеплены стены, заменены коммуникации, смонтированы системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

По словам директора ДК Сергея Кулькина, осталось только доделать актовый зал. Он будет снабжён новыми креслами, световым и звуковым оборудованием. Также предстоят работы по отделке сцены. Сам Анатолий Литовченко заявил: «Для посёлка, где проживает 17 тысяч человек, такой дворец просто необходим. А главное – это должен быть самый современный центр по проведению досуга».

В здании ДК проводят свои занятия более 30 кружков, спортивных секций и творческих коллективов Они включают в себя как детей, так и взрослых. Количество людей, посещающих эти кружки, превышает тысячу человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


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