Федерального инспектора ознакомили с планом ликвидации Коркинского угольного разреза

18:46 | 1.02.2019

Коркинский район посетил главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев. Во время своего визита он побывал на ликвидируемом угольном разрезе, а также осмотрел недавно сданный в строй физкультурно-оздоровительный комплекс.



Рабочая поездка Сергея Морева по Коркинскому району состоялась по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. При посещении разреза произошла встреча с руководителем ООО «Промрекультивация» Николаем Джемилёвым, который ознакомил инспектора с планом по ликвидации отработанной выработки. При рекультивация будет широко применяться закладочный материал, произведённый на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Также состоялся разговор о подземных пожарах, возникающих временами в разрезе. Николай Джемилёв подробно рассказал о причинах их возникновения, и о принимаемых мерах по их недопущению и локализации. Силами горноспасательных служб и «Промрекультивации» ведётся деятельность по укреплению бортов разреза, и по сокращению образования дыма.



- Впечатлили планы ликвидации разреза, всё, что касается тушения пожаров и инвестиций в данный проект. На мой взгляд, проект глобален, очень полезен, и нам крайне важно, чтобы все задачи, которые в него заложены, были реализованы – отметил Сергей Морев.



После этого инспектору был показан новый физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый Русской медной компанией в прошлом году. Большое количество залов для различных видов спорта, беговые и велосипедные дорожки, детская игровая зона – всё это построено для занятий молодёжи спортом, а также в рамках популяризации здорового образа жизни. Дети до 16 лет будут заниматься в комплексе бесплатно. Сейчас в комплексе заканчивается подготовительный период. После окончательного создания тренерского коллектива и формирования расписаний тренировок все желающие смогут начать спортивные занятия.