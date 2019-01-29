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Челябинск: новости дня


 

17:35 | 1.02.2019

Владимир Бурматов поздравил первых челябинских профессиональных политтехнологов

В Челябинске состоялся первый выпуск специалистов по политтехнологиям. Обучение студенты проходили в Южно-Уральском Государственном университете. При этом их наставниками были не только профессиональные вузовские педагоги, но и действующие политики, сенаторы, управленцы и депутаты.

При получении дипломов выпускников, прошедших программу по специальности «Политический консалтинг и менеджмент», поздравили депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов и председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш. В своей речи Бурматов подчеркнул, что целью введения подобного курса стало создание специалистов, которые помогут сделать политические процессы более открытыми, эффективными, позволяющими отстаивать интересы граждан. Он отметил, что запросы на участие молодёжи в политике должны быть удовлетворены.

На недавно прошедшем круглом столе в Государственной Думе РФ подобную мысль высказал председатель парламента Вячеслав Володин. В своём выступлении он подчеркнул, что от места и позиции, которое займёт молодёжь, зависит судьба России и её место в мире. «Нашу задачу вижу в создании условий для свободной самореализации молодёжи», - заявил Володин.

© «Вечерние Ведомости»

 


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