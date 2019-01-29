Челябинский депутат организовал для инвалида бесплатную операцию

16:29 | 31.01.2019

Василине Реснянской, инвалиду с детства, потребовалась дорогостоящая операция по удалению почки. Помог ей с необходимой медицинской процедурой депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.



До этого парламентарий сумел организовать для девушки получение новой коляски – из-за серьёзных нарушений развития скелета Василина не может без неё передвигаться. Когда у неё отказала почка, врачи вынесли вердикт – почку необходимо удалять. Всё осложняется искривлением тела, и для доступа к пострадавшему органу придётся делать очень сложную операцию. В Москве такие манипуляции стоят до миллиона рублей. Василина поделилась проблемой с депутатом, и он пришёл ей на помощь. Парламентарий сумел найти медицинское учреждение в Челябинске, в котором её прооперируют абсолютно бесплатно – это Дорожная клиническая больница. Мало того, при предварительном обследовании челябинские медики установили, что есть шансы спасти почку, ампутация не потребуется. Во время хирургических манипуляций из почки только удалят камни.



Накануне операции Владимир Бурматов навестил девушку в больнице и пожелал ей скорейшего выздоровления. Также он предложил Василине работу - возглавить направление по волонтёрской помощи людям с ограниченными возможностями.