Челябинск: новости дня
16:28 | 31.01.2019
Депутат Госдумы организовал обсуждение реформы скорой помощи в Копейске
Встреча состоялась по инициативе депутата Государственной Думы от Челябинской области Анатолия Литовченко. Именно он пытался в своё время разобраться в том, насколько законна подобная реформа. Ранее парламентарий получил обращение от трудового коллектива с беспокойством о том, что в результате реорганизации пострадают обычные работники, попавшие под реформирование. Напомним – по плану станция скорой помощи не будет иметь собственного автотранспорта, а машины для вызовов будет предоставлять специальная компания «Феникс-Менеджмент». Все водители должны быть уволены из медицинского учреждения, и взяты на работу в эту фирму. Сами водители выразили опасения в том, что у них пропадут льготы и снизится заработная плата.
По запросу депутата прокуратура уже проверила реформу на соответствие законам и значимых нарушений не выявила. Теперь все заинтересованные стороны собрались вместе и высказали друг другу свои претензии и мнения. Ирина Онищенко, представитель регионального министерства здравоохранения, отметила, что новая схема работы введена для улучшения качества оказываемых медицинских услуг. На данный момент опозданий бригад скорой помощи на вызовы не отмечено, поэтому реформа работает так, как это запланировано. В свою очередь Анатолий Литовченко потребовал восстановить на работе тех, кто до этого был уволен с нарушением трудового законодательства. Также он отметил, что при любом реформировании необходимо заранее проводить публичные общественные обсуждения – так все стороны смогут высказать свои мнения, не доводя дело до конфликта.
В марте-апреле подобная встреча состоится опять, и на ней заново оценят ситуацию. Пока же фирма «Феникс-Менеджмент» продолжит свою деятельность в связке со станцией скорой помощи.
© «Вечерние Ведомости»
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