Владимир Бурматов занялся проблемами, возникшими из-за ремонта моста

14:42 | 29.01.2019

В приемную депутата Госдумы Владимира Бурматова поступили многочисленные обращения от граждан по поводу возникших транспортных затруднений. Сложности с передвижением образовались у горожан после закрытия на ремонт путепровода – одной из популярных в районе дорог. Мост был признан аварийным и закрыт для проезда ещё в декабре прошлого года.



В результате этих обращений парламентарий собрал комиссию, которая и взялась решать накопившиеся проблемы. Вместе были собраны представители городской администрации, руководство Металлургического района и ответственные за движение электротранспорта. Им и был зачитан Владимиром Бурматовым список того, что тревожит местных жителей. После этого по каждому пункту списка выносилось решение. Для того, чтобы машинам не приходилось искать объезды, установят необходимые дорожные знаки. Сами объездные дороги приведут в порядок, это позволит им успешно служить даже в пору весенней распутицы. Также будет пересмотрен движение общественного транспорта, передвигающегося в этом районе – ликвидируют «мертвую зону» между двумя остановками, которую сейчас приходится преодолевать пешком.



Депутат заверил, что реконструкция моста будет держаться на жёстком контроле. Также он поблагодарил губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за то, что тот оперативно выделил деньги на ремонт магистрали.