Карен Даллакян прооперировал спасенного лебедя

15:24 | 28.01.2019

Продолжается борьба зоозащитников за излечение лебедя, который был ранен браконьерами осенью прошлого года на озере Увильды. Птица перенесла часовую операцию по извлечению дроби из крыла. Операцию провёл известный ветеринар Карен Даллакян.



При операции присутствовал депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов. Ранее именно он стал организатором спасения лебедя, и им принято твёрдое решение довести всю ситуацию до логического конца.По утверждению парламентария, он сделает всё зависящее от него, чтобы птица была возвращена в дикую природу, а виновные в браконьерстве понесли заслуженное наказание.



Поэтому ранее лебедю помогли срастить перебитое крыло, а теперь извлекли дробь, оставшуюся в крыле птицы. Теперь, до весны, лебедю предстоят мероприятия по полной реабилитации – усиленное питание и обильное питьё. Уже весной ветеринарами будет вынесен окончательный вердикт – сможет ли лебедь быть отпущенным в естественную среду обитания.



Ранее по требованию депутата полицией было возбуждено дело по статье «Незаконная охота». Уголовный кодекс предусматривает серьёзное наказание по этой статье, вплоть до пяти лет лишения свободы.