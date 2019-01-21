Челябинский депутат занялся ликвидацией подземных пожаров

14:31 | 24.01.2019

К депутату Госдумы Анатолию Литовченко обратились жители посёлка Старокамышинский. В своём обращении они пожаловались на подземные пожары, которые возникли недалеко от их посёлка. Парламентарий взялся разбираться в ситуации.



Пожары возникли в результате возгорания угля на месте шламоотстойника шахты «Комсомольская», прекратившей свою работу десять лет назад. Пока шахта функционировала, шлам в отстойнике регулярно заливался водой. Со временем он высох, уголь начал тлеть, а теперь загорелся. Зафиксировано уже около десяти очагов возгорания. На месте выгорания породы образуются провалы в земле. Продукты горения отравляют воздух не только в посёлке, они влияют на экологию Копейска и Челябинска. При этом горение под землёй постепенно распространяется. В данный момент общая площадь возгорания достигла нескольких квадратных километров.



Анатолий Литовченко в кратчайшие сроки направил депутатские запросы в самые различные организации. Требования принять срочные меры по ликвидации экологической катастрофы получили Роспотребнадзор и Росприроднадзор, министерства общественной безопасности и экологии, а также администрация Копейского городского округа.