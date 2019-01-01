С 85-й годовщиной области южноуральцев поздравил депутат Госдумы

15:36 | 17.01.2019

Анатолий Литовченко, депутат Государственной Думы от Челябинской области, поздравил всех земляков с 85-й годовщиной образования региона.



В своей речи депутат заявил, что сейчас область является одной из ведущих среди регионов России – такое положение поддерживается развитием науки, промышленности, сельского хозяйства и образования. Поэтому Южный Урал продолжает оставаться опорным краем России.



Также парламентарий напомнил про историю нашего края – индустриализацию и строительство Магнитки, труд тыла на благо фронта в годы Великой Отечественной войны и многое другое. Всё это тесно вплетает историю области в историю нашей страны. Новые идеи и инициативы в различных сферах жизни области позволяют гордиться родным краем, и формирует настоящее и будущее России.



Анатолий Литовченко пожелал всем землякам достижений и побед, направленных на развитие Челябинской области.