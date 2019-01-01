Челябинцы попросили Владимира Бурматова помочь найти управу на коммунальщиков

15:35 | 17.01.2019

Депутату Государственной Думы от Челябинской области Владимиру Бурматову пришлось прийти на помощь жителям одного из челябинских домов. В результате аварии бойлера подвал дома затоплен горячей водой, а управляющая компания не торопится ликвидировать поломку.



Народный избранник лично приехал на место происшествия и попытался прояснить ситуацию. Результат впечатлил – представители управляющей компании просто пытались сбежать от него, а директор не смогла внятно ответить, когда же неисправность будет устранена, отделавшись туманными фразами. В подъезде дома – запахи канализации, пар и сырость из-за того, что в подвале течёт горячая вода. Для ликвидации проблемы требуется замена теплообменника. С точки зрения коммунальщиков оплатить его должны сами жильцы, собрав 200 тысяч рублей на его приобретение.



- Здесь дом, доведенный до ручки. Управляющая компания ничего не делает, хамит жильцам. Подвал затоплен, фундамент может начать разрушаться, все парит, это опасно и с точки зрения санитарных норм, и с точки зрения конструктива здания. Откуда у людей такие деньги? Это пенсионеры, инвалиды, одинокие люди, - прокомментировал увиденное парламентарий. Теперь Владимир Бурматов готовит обращение в прокуратуру с требованием привлечения руководства управляющей компании к ответственности.