Уголовное дело открыли из-за ранения лебедя в Челябинской области

17:05 | 15.01.2019

Силовики взялись расследовать незаконную охоту на лебедя на озере Увильды. Тогда неизвестные браконьеры ранили птицу в крыло, из-за чего лебедь не смог улететь на юг вместе с другими птицами.



В спасении лебедя принял участие депутат Госдумы Владимир Бурматов. Благодаря его активной позиции пострадавшая птица была отловлена спасателями и передана зоозащитникам. Сейчас лебедь, которого назвали Гошей, находится в приюте благотворительного фонда «Спаси меня», и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. А сам парламентарий добился от полиции возбуждения уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». По мнению Владимира Бурматова в подобных случаях необходима жёсткая реакция на нарушение закона, поскольку лебеди внесены в Красную книгу Челябинской области. Это станет уроком для других, и станет логическим концом в произошедшей истории.



Виновникам в браконьерстве грозит штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.