Челябинск: новости дня
15:05 | 11.01.2019
Новые аптеки Живика в Челябинске!
Новые аптеки Живика открыты в городе по адресам ул. Головницкого, 12 и ул. Шагольская, 39.
В честь открытия, только с 11 по 24 января 2019 года на специальный ассортимент лекарственных средств предоставляется скидка до 30%. Вероятно, это очень низкие цены на лекарства в городе. Так, например, спрей Риностоп (0,1% 15мл) со скидкой стоят всего 65 рублей, Канефрон (60 таб.) - 389 рублей, кагоцел (12мг, 10 таб) – 195 рублей, троксевазин (гель2% 40г.) – 165 рублей, капли глазные тауфон (4% 10мл) – 85 рублей и еще десятки товаров со скидками до 30%.
Кроме этого, в честь открытия новых аптек каждому покупателю в подарок сертификат на 25 рублей. Получите двойную выгоду от покупок в новой Живике!
Для пользователей интернета доступен интернет-поиск и онлайн-бронирование товаров. Новые оранжевые аптеки Живика по адресам: ул. Головницкого, 12 и ул. Шагольская, 39! Сравните цены, и вы останетесь приятно удивлены тем, как выгодна и экономна может стать покупка в аптеке Живика.
Ждем Вас: г. Челябинск, ул. Головницкого, 12 и ул. Шагольская, 39. Тел. единой справочной (351)247-90-90, интернет аптека Chel.Zhivika.ru
Срок действия акции с 11 по 24 января 2019 года. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
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© «Вечерние Ведомости»
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