Челябинцы с помощью депутата спасут верблюда и лошадей

17:13 | 28.12.2018

Депутату Государственной Думы от Челябинской области Владимиру Бурматову поступило заявление от неравнодушных горожан. В нём они пишут, что во дворе двухэтажного дома под открытым небом содержатся верблюд, пони и две лошади. Парламентарий занялся судьбой животных.



По инициативе депутата была собрана комиссия для проверки данного факта. К её работе привлекли зоозащитников, ветеринаров, полицию и администрацию Тракторозаводского района, на территории которого обитают эти животные. Действительно, во дворе двухэтажного дома на улице Первой Пятилетки были обнаружены кони и верблюд. Содержатся они в открытом загоне, в явно неблагоприятных условиях. При этом совсем недавно им довелось перенести морозы в -30 градусов, установившиеся на Южном Урале. Загон был построен в своё время женщиной, которая планировала ставить туда автомашину, но вместо этого пристроила в него животных. Сама женщина представилась членом конноспортивного клуба, но предоставить какие-либо документы на животных не смогла. Жители близлежащих домов жалуются на шум и неприятные запахи, которые донимают их. Вдобавок комиссия установила, что животные содержатся в неподобающих условиях, подвергаются постоянному риску для здоровья и жизни.



По итогам работы комиссии владелице животных дано предписание обеспечить животным более подходящие условия для содержания и освободить домовую территорию. Владимир Бурматов готовит запросы в Россельхознадзор, управление ветеринарии и министерство сельского хозяйства. В то же время он держит ситуацию под своим личным контролем.