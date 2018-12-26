РМК сделало новогодний подарок жителям поселка Первомайский

13:32 | 28.12.2018

Томинский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу «Русская медная компания», подарил посёлку Первомайский большую новогоднюю ёлку для центральной площади.



Ранее новогоднюю ель приходилось изготавливать из натуральных деревьев, которых требовалось до 70 штук сразу. В этом году администрация посёлка обратилась к руководству комбината с просьбой о приобретении искусственной ели.



Томинский ГОК пошёл навстречу просьбе, и новая огромная пушистая красавица заняла своё законное место. Во время новогодних праздников эта ель станет центром различных массовых мероприятий, в которых примут участие и дети, и взрослые.



Глава поселения Владимир Смирнов поблагодарил руководство Томинского ГОКа от лица жителей за щедрый подарок.