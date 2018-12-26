Челябинск: новости дня
13:32 | 28.12.2018
РМК украсила пешеходную зону улицы Кирова
В прошлом году гирлянды были смонтированы на отрезке улиц Труда и Карла Маркса. Челябинцы высоко оценили такое праздничное убранство, создающее новогоднее настроение. Поэтому РМК решила в этом году продолжить наряжать одно из любимых мест для прогулок горожан. В новый проект вошла установка фигурных арок, на которых уже и размещены гирлянды из 144 тысяч светодиодных морозостойких ламп. Помимо этого праздничное оформление получила площадь перед театром оперы и балета – на ней установлен светящийся восьмиметровый снеговик. Не был забыт и фонтан, на нём разместили сразу три яруса гирляндных лент. Также получили иллюминацию ветви деревьев, вывески магазинов, ресторанов и кафе. Праздничное освещение включается в 17.00 каждый день, радуя огнями многочисленных прохожих.Для защиты от вандалов организовано постоянное видеонаблюдение.
На обеспечение проекта по украшению улицы Кирова руководством РМК было направлено более восьми миллионов рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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