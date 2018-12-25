Владимир Бурматов встретился с президентом России

15:39 | 27.12.2018

В Кремле состоялась встреча руководителей Государственной Думы и Совета Федерации с президентом России Владимиром Путиным. В этой встрече принял участие депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов. Парламентарий стал единственным челябинцем, присутствовавшим на мероприятии.



Президент поблагодарил депутатов за поддержку его инициатив, а также за серьёзную проработку предложений. Глава государства выразил надежду, что в следующем году россияне смогут почувствовать улучшение своей жизни. К этому должна привести реализация национальных проектов. Также было высказано пожелание уделять особое внимание проблемам избирателей и работе на местах, тесно контактировать с Законодательными собраниями на региональном уровне.



Одним из выступивших с ответной речью стал Вячеслав Володин, председатель Госдумы. Он призвал обратить внимание на практическое осуществление законов. Тщательное изучение этого вопроса позволит откорректировать законодательную базу.