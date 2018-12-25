Предприятия РМК признали лучшими социально-ответственными организациями

14:37 | 27.12.2018

Два предприятия, входящие в группу Русской медной компании, стали победителями конкурса «Лучший социально-ответственный работодатель года», проходившего в Челябинской области.



«Александринскаягорно-рудная компания», расположенная в Нагайбакском районе, стала победителем сразу в двух номинациях - «Реализация программ социальной поддержки и профессионального обучения работников» и «Социальная активность на территории присутствия». Это стало признанием активной работы, которая ведётся предприятием на протяжении ряда лет. Также высокую оценку жюри получил Кыштымский медеэлектролитный завод, за свою деятельность по благоустройству окружающей его территории. Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова отметила, что награды получены не случайно. Корпоративные проекты компании рассчитываются на создание наилучших условий труда сотрудников. Помимо этого руководство старается создать хорошие условия для жизни всего местного населения.



Ежегодный конкурс проводился региональным Главным управлением по труду и занятости населения, при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. За пять лет, в течение которых проходит это мероприятие, в нём приняло участие 800 областных предприятий.