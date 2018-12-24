Поздравления от Анатолия Литовченко получили воспитанники социального центра

14:35 | 26.12.2018

Депутат Государственной думы от Челябинской области Анатолий Литовченко поздравил с Новым годом детей, находящихся в копейском социально-реабилитационном центре.



Парламентарий отметил, что это уже не первое его посещение – история дружбы с заведением насчитывает три года. Руководство центра регулярно обращается к депутату за помощью. В этот же раз Анатолий Литовченко выступил в качестве Деда Мороза, посетив учреждение с поздравлениями и подарками. В качестве новогоднего напутствия детям было высказано пожелание о возвращении в семью либо об обретении приёмных родителей – так дети снова получат семейный уют. А пока в качестве заботы воспитанники просто получили в подарок игрушки.



По заявлению директора социально-реабилитационного центра Татьяны Фёдоровой, за 2018 год 8 воспитанников отправились к приёмным родителям, а 37 детей были переданы назад в родную семью.