Челябинский цинковый завод вошел в тройку лидеров по производительности труда

В 2018 году предприятие реконструировало вельц-цех.

К концу 2018 года ЧЦЗ произведёт 191 тысячу тонн цинка.

Челябинский цинковый завод стал третьим в рейтинге предприятий металлургического комплекса Челябинской области по итогам Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018» и занял девятое место в общероссийском рейтинге. Стоит отметить, что участие в номинациях премии приняли 70 компаний.– Позиция в рейтинге показывает, что мы идем по правильному пути, – отмечает директор по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ Константин Розенберг. – От уровня производительности труда напрямую зависят темпы роста экономики не только отдельно взятого предприятия, но и всей отрасли в целом. На мой взгляд, у Челябинского цинкового завода – мощный потенциал для развития.На предприятии с 2012 года реализуется программа «200 000», в рамках которой происходит постепенная модернизация практически всех цехов и переделов предприятия для достижения объемов выпуска 200 тысяч тонн товарного цинка в год. В 2018 году были введены в эксплуатацию вельц-печь № 6, отделение выщелачивания, реконструирован вельц-цех. В следующем – завершится строительство собственной кислородной станции завода.Именно за счет модернизации и повышения эффективности производства на ЧЦЗ растет производительность труда. В 2018 году на заводе произведут 191 тысячу тонн цинка, и уже в следующем ожидается завершение программы развития и достижение отметки в 200 тысяч тонн.Напомним, премия «Производительность труда: Лидеры промышленности России» учреждена в 2015 году и реализуется при поддержке председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, министра финансов РФ Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Орешкина. В рейтинге участвуют предприятия приоритетных отраслей производства с потенциалом повышения производительности не менее 10 % и выручкой от 800 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. Среди критериев отбора также опыт внедрения инструментов бережливого производства, повышение квалификации персонала и модернизация парка оборудования.