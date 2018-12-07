Депутат помог челябинцам избавиться от незаконных поборов за капремонт

15:23 | 11.12.2018

Жители одного из домов, расположенных на проспекте Комарова, обратились к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову с просьбой о помощи. По их словам, управляющая компания выставляла к оплате проценты, начисленные на общую сумму капитального ремонта. Парламентарий решил разобраться с происходящим.



Коммунальщики объяснили свои расчёты: взыскиваемые деньги пошли на распечатку и доставку квитанций на оплату капитального ремонта. Депутат сделал запросы по этому поводу в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Ответом компетентных органов стало признание таких платежей неправомерными, управляющую компанию обязали вернуть деньги жителям. Общая сумма возврата составила 104 тысячи рублей. После этого история продолжилась – жильцам стали поступать квитанции на оплату общедомовых нужд с внезапно увеличившимися в доме нежилыми помещениями. Судя по подобным квитанциям, каждый лифт в доме имеет площадь 102 квадратных метра. Владимир Бурматов лично убедился в том, что подобных уникальных лифтов в доме нет, и потребовал разъяснений от коммунальщиков. Представитель компании объяснил происходящее ошибкой в расчётах, после чего народный избранник потребовал провести скрупулёзный расчёт площади нежилых помещений, исправить ошибки и сделать перерасчёт по уже оплаченным квитанциям.



Сам депутат отметил, что проблемы с управляющими компаниями возникают довольно часто и он всегда старается помочь жителям. Также он заверил, что и в дальнейшем будет контролировать сферу коммунальных услуг.