Челябинск: новости дня
17:49 | 6.12.2018
По инициативе Владимира Бурматова химики проанализировали дорожную соль
Первое, что произошло, когда химики приступили к анализу — не выдержали солемеры, тот максимум, на который они рассчитаны оказался превышен втрое. При этом челябинцев убеждают, что и обувь, и машины, в состоянии пережить подобную обработку дорог.
По словам Владимира Бурматова, максимальная концентрация солей зафиксирована в снеге с улицы Братьев Кашириных, Свердловского проспекта и Кировки, меньше всего — в пробах с проспекта Победы. Возмущен парламентарий и химическим составом якобы безопасного реагента: «На челябинских дорогах нашлись сразу ДЕСЯТЬ элементов из таблицы Менделеева в разных концентрациях: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe. В разы превышены концентрации сульфатов, зафиксировано присутствие серы, железа».
Челябинские ветеринары пожаловались депутату на вал обращений от владельцев домашних питомцев, которые получили ожоги лап. «Соль на дорогах - это серьезный раздражающий фактор, она вредна для лап, к нам обращаются собаководы с химическими ожогами на подушечках лап, это провоцирует межпальцевой дерматит у животных. Многие еще и слизывают эту соль с лап и шерсти. Попадая в желудок, на слизистую, соли вызывают раздражение, происходит отравление, которое может даже привести к летальному исходу», - отметил ветеринар Карен Даллакян.
«До конца недели планирую встретится с ВРИО главы Челябинска Владимиром Елистратовым, и ознакомить его с результатами исследования. Мое мнение: Мое мнение: нужна качественная механическая уборка улиц и обработка проблемных участков песком. Белый снег и никакой химии», - уверен депутат Бурматов.
© «Вечерние Ведомости»
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