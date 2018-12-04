По инициативе Владимира Бурматова химики проанализировали дорожную соль

Снег с челябинских дорог проанализировали в специальной лаборатории. Инициатива проведения исследования принадлежит депутату государственной думы РФ Владимиру Бурматову. Результаты исследования привели его в шок: огромное превышение солей, десять элементов таблицы Менделеева. О безопасности дорожного «рассола» говорить уже, похоже, не приходится.Первое, что произошло, когда химики приступили к анализу — не выдержали солемеры, тот максимум, на который они рассчитаны оказался превышен втрое. При этом челябинцев убеждают, что и обувь, и машины, в состоянии пережить подобную обработку дорог.По словам Владимира Бурматова, максимальная концентрация солей зафиксирована в снеге с улицы Братьев Кашириных, Свердловского проспекта и Кировки, меньше всего — в пробах с проспекта Победы. Возмущен парламентарий и химическим составом якобы безопасного реагента: «На челябинских дорогах нашлись сразу ДЕСЯТЬ элементов из таблицы Менделеева в разных концентрациях: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe. В разы превышены концентрации сульфатов, зафиксировано присутствие серы, железа».Челябинские ветеринары пожаловались депутату на вал обращений от владельцев домашних питомцев, которые получили ожоги лап. «Соль на дорогах - это серьезный раздражающий фактор, она вредна для лап, к нам обращаются собаководы с химическими ожогами на подушечках лап, это провоцирует межпальцевой дерматит у животных. Многие еще и слизывают эту соль с лап и шерсти. Попадая в желудок, на слизистую, соли вызывают раздражение, происходит отравление, которое может даже привести к летальному исходу», - отметил ветеринар Карен Даллакян.«До конца недели планирую встретится с ВРИО главы Челябинска Владимиром Елистратовым, и ознакомить его с результатами исследования. Мое мнение: Мое мнение: нужна качественная механическая уборка улиц и обработка проблемных участков песком. Белый снег и никакой химии», - уверен депутат Бурматов.