В Челябинске прошла конференция по социально-трудовым отношениям

10:55 | 29.11.2018

В Челябинске прошла конференция «Развитие социально-трудовых отношений на современном этапе: практика, опыт, проблемы, пути их решения».



В конференции приняли участие работники различных сфер деятельности – представители профсоюзных организаций, областного правительства, Законодательного собрания. Также в работе поучаствовал депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. Он обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором упомянул важность развития для экономики отношений между государственными органами, представителями бизнеса и профсоюзными организациями.



Помимо этого парламентарий рассказал о введении новых законов, направленных на охрану труда. Например, работники теперь смогут получать раз в три года один оплачиваемый работодателем день на прохождение диспансеризации в медицинском учреждении. Был упомянут и закон, защищающий права сотрудников предпенсионного возраста. За их увольнение работодателю будет грозить солидное наказание – от штрафа до обязательных общественных работ.



Анатолий Литовченко подчеркнул, что все усилия по разработке законов направлены на достижение ряда задач – повышение безопасности, улучшение системы оплаты труда, а также на то, чтобы помочь работникам защищать свои права.