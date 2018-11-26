РМК приняла участие в акции «Щедрый вторник»

13:21 | 28.11.2018

Русская медная компания в рамках международной акции «Щедрый вторник» пожертвовала более 4,5 млн рублей на благотворительность.



В рамках акции благотворительный фонд компании перечислил деньги, которые пойдут на целый ряд мероприятий – на лечение ребенка от онкозаболевания, на проведение новогодних праздников для детей-инвалидов, а также на нужды реабилитационного центра. Все эти цели, на которые направлено пожертвование, напрямую отвечают выставленным приоритетам фонда. Он был создан для помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также детям с сильным нарушением зрения и слуха. Помимо этого, задачей фонда является помощь малоимущим и ряду социально незащищенных категорий граждан в тех районах, где РМК ведёт свою хозяйственную деятельность. Фонд был создан в 2005 году, а с 2017 года стал членом российской ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров», включающей в себя 38 крупных благотворительных организаций и коммерческих компаний России.



Акция «Щедрый вторник» проходит в рамках Международного дня благотворительности и проводится в ста странах мира. В нашей стране – под патронажем Фонда развития и поддержки филантропии «КАФ». Благотворительный фонд РМК принял участие в этой акции уже во второй раз.