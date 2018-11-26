Депутат проверил ремонт в челябинской ГКБ № 8

11:21 | 28.11.2018

Депутат Государственной думы посетил с проверкой гемодиализное отделение Городской клинической больницы № 8 в Челябинске, где недавно был произведён ремонт. Посещение состоялось по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.



В 2018 году в отделении, оказывающем помощь пациентам на протяжении более 50 лет, был произведён крупный ремонт. Было заменено практически всё оборудование, вдобавок была налажена собственная система водоподготовки на дополнительно открывшемся в отделении этаже. Это заметно повысило эффективность проводимых в отделении процедур. Также были сданы в строй дополнительные диализные места для пациентов – теперь их стало 28. Парламентарий во время своего визита пообщался с пациентами больницы и выслушал их просьбы и предложения по улучшению сервиса. Практически все пожелания были удовлетворены в этот же день. Владимир Бурматов подчеркнул, что отделение «искусственной почки» ежегодно спасает жизни сотням людей, бесплатно выполняя для них очень дорогостоящие процедуры.



В этом году капитальный ремонт прошёл и в отделении торакальной хирургии, а также в поликлинике, которые принадлежат этой же клинической больнице. Были отремонтированы холлы, заменены потолки и напольные покрытия, установлены новые окна и двери, вдобавок заменены сантехника и электрика. Это заметно улучшило комфорт в медицинском учреждении.



Федеральным бюджетом на следующие три года запланировано выделение почти 700 млрд рублей по проекту «Здравоохранение». Результатом должно стать дальнейшее обновление и модернизация больниц по всей стране.