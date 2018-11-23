В Ленинском районе Челябинска отремонтировали улицы Житомирскую и Гранитную

15:03 | 26.11.2018

Ремонт улиц Житомирской и Гранитной в Ленинском районе Челябинска был сделан в соответствии с наказами избирателей депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко. Парламентарий держал на контроле ведущиеся работы для исполнения своих обещаний.



Ранее жители района на протяжении ряда лет неоднократно жаловались на асфальтовое покрытие этих улиц. Дорожное покрытие было сильно повреждено регулярными земляными работами по ремонту водопровода и канализации, а также в ходе строительства газопровода. Улица Гранитная даже оказалась в списке проекта «Карта убитых дорог», учитывающем самые негодные дороги России. К этому моменту ремонт закончен, а Анатолий Литовченко заверил своих избирателей, что продолжит выполнять наказы и в следующем году.



В Челябинской области на данный момент заканчивается строительство моста через реку Уй в Октябрьском районе, а в Еманжелинске завершён ремонт улицы Гагарина.