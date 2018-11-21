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Челябинск: новости дня


15:55 | 22.11.2018

Принято окончательное решение о выделении средств на рекультивацию челябинской свалки

Госдума в третьем, завершающем чтении приняла бюджет страны. В него заложены расходы в количестве двух миллиардов рублей на рекультивацию челябинской свалки, уже закрытой в данный момент. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов.

В течение последующих лет будет проведена дегазация мусорного полигона, далее последует откачивание фильтрата. После этого вся территория, занимаемая мусором, будет укрыта специальной пленкой и засыпана почвой. Результатом проводимых работ станет возникновение большого зеленого холма на месте, которое сейчас занимает свалка. Владимир Бурматов заявил, что дальнейшая судьба этого места будет решаться вместе с челябинцами – их мнение будет учитываться при принятии решений. По инициативе губернатора Челябинской области будет проведён конкурс среди проектов по использованию получившейся территории. Уже предложены идеи по различным способам обустройства данной площадки. Среди поступивших предложений – организация музея утилизации отходов, обучающего центра специалистов-экологов, трасса для мотокросса, экопарк и многое другое.

Помимо средств, выделенных на окончательную ликвидацию свалки, Челябинск получит 113 млн рублей для организации мощностей по сортировке и переработке мусора. На восстановление лесов будет выделяться по 20 млн ежегодно в течение последующих трёх лет, а на закупку лесопожарной техники и на охрану лесов – по 95 млн также следующие три года.

Бюджет, принятый Государственной Думой, сформирован с профицитом почти в два триллиона рублей. Причём председатель Госдумы Вячеслав Володин уверил, что при рассмотрении финансовых трат одним из важнейших критериев было обеспечение выполнения важных национальных проектов и повышение качества жизни граждан.

© «Вечерние Ведомости»

 


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