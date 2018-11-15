Депутат ответил на заявление о ненужности качественного аэропорта в Челябинске

17:01 | 20.11.2018

Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому на его заявление, что Челябинску совершенно не нужен аэропорт, соответствующий современным мировым стандартам, ответил депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов.



В своём ответе парламентарий назвал подобное суждение провинциальным. Также он отметил, что подобные высказывания хоронят чиновника как профессионала, поскольку он пытается вторгнуться в сферу вне своей компетенции. При этом своим мнением Высокинский прямо противоречит мнению ряда других лиц – от федеральных представителей до губернатора Свердловской области. Депутат напомнил, что ранее строительство аэропорта было поддержано рядом министерств и ведомств нашей страны. Напоследок Бурматов посоветовал екатеринбуржскому мэру вместо критики сосредоточиться на месте своего пребывания.



Челябинскому аэропорту регулярно приходится дублировать воздушную гавань Екатеринбурга, поскольку из-за нелетной погоды рейсы перенаправляются для посадки на Южный Урал. В последний раз, несколько дней назад, челябинский аэропорт принял пять чужих воздушных рейсов.