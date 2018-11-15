Ранением лебедя на Увильдах займутся правоохранительные органы

13:49 | 19.11.2018

Следственными органами ведётся проверка по факту незаконной охоты на птиц, внесённых в Красную книгу. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, который ранее принял живое участие в спасении покалеченной птицы.



Лебедь, обитавший вместе с семьёй рядом с посёлком Увильды, был ранен браконьерами и не смог вовремя улететь на юг. Местные жители развернули целую операцию по спасению птицы, оставшейся на стремительно замерзающем озере. Без вмешательства людей лебедь неминуемо бы погиб. Благодаря тому, что к решению проблемы подключился Бурматов, было серьёзно ускорено подписание необходимых документов для отлова птицы соответствующими службами. В данный момент лебедь проходит лечение в приюте, принадлежащем фонду зоозащиты «Спаси меня».



По результатам лечения будет принято решение о дальнейшей судьбе птицы – она либо будет выпущена в дикую природу, либо (в случае необратимости увечья) останется проживать в приюте. На данный момент ветеринары дают оптимистичные прогнозы.