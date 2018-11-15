В Карабаше запустят программу по восстановлению природы

13:48 | 19.11.2018

Правительством Челябинской области, министерством природных ресурсов и экологии, а также руководством Русской медной компании было подписано соглашение о сотрудничестве в части ликвидации накопленного ранее экологического ущерба в Карабаше. Подписание документа произошло во время совещания, которое прошло в Челябинске с представителями всех указанных организаций.



Во время совещания, приуроченного к визиту в город министра природы РФ Дмитрия Кобылкина, прошло обсуждение ряда федеральных программ, реализуемых на территории региона. Одним из достаточно важных проектов стала защита Карабаша и его окрестностей от негативно влияющих на природу факторов. По подписанному соглашению на берегу Аргазинского водохранилища будут построены объекты, снижающие загрязнение водоёма городскими стоками. К этим же программам отнесены и ведущиеся в данный момент работы по рекультивации хвостохранилища на месте не существующего уже Карабашского медеплавильного комбината. РМК, как преемник этой организации, взялась за проведение этих работ и в следующем году уже приступит к биологическому этапу рекультивации – на месте хранилища после всех технических работ будет разбит благоустроенный сквер. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский достаточно высоко оценил инициативу компании, отметив, что ликвидация уже накопленного экологического вреда является не менее важной работой, чем недопущение загрязнения окружающей среды. В свою очередь президент РМК Всеволод Левин заявил, что предпринимаемые усилия позволят создать карабашцам наиболее благоприятные условия для жизни. Площадь территорий, попадающих под реабилитацию, составит 320 гектаров, на это будет затрачено не менее 1,5 млрд рублей.



В регионах, где ведёт свою деятельность Русская медная компания, ежегодно реализуются программы, направленные на сохранение и улучшение экологии.