Рекультивацией челябинской свалки займутся раньше, чем планировали

16:35 | 16.11.2018

Начало работ по рекультивации городской свалки в Челябинске произойдёт раньше, чем планировалось ранее. До сих пор считалось, что реальные работы начнутся только в 2020 году, а до этого территория свалки будет проходить подготовительный этап. Теперь решено, что рекультивация начнётся уже в следующем году.



О переносе сроков работ сообщил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. По его словам, такое стало возможным из-за полученных результатов анализов воздуха в районе мусорного полигона. Анализы показали, что количество газов и фильтратов меньше, чем в других подобных местах. Всё это позволит в гораздо более сжатые сроки провести дегазацию объекта и приступить непосредственно к засыпке территории грунтом. По итогам рекультивации на месте бывшей свалки будет возвышаться большой холм, озеленённый различными растениями. Парламентарий подчеркнул, что решение по дальнейшему использованию этой территории будет приниматься в соответствии с пожеланиями жителей области.



Также Владимир Бурматов сообщил, что работами по подготовке документации и самой рекультивацией будет заниматься единственная организация. Это планируется сделать для большей ответственности тех, кто будет вести работы, и невозможности переложить вину за невыполнение работ на кого-то ещё. Данный подход к вопросу был поддержан губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.