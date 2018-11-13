Составлен топ-10 для челябинских бизнес-абонентов Tele2

14:52 | 16.11.2018

Оператор мобильной связи Tele2 составил список наиболее часто посещаемых регионов абонентами корпоративных тарифов за прошедшее лето. Также были проанализированы звонки из Челябинской области гостями из других регионов.



В топ-10 регионов России, которые за лето посетили челябинцы, вошли Кемеровская область, Республика Чувашия, Липецкая область, Башкортостан, Смоленская, Владимирская и Калужская области. Замыкают список Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. В свою очередь, наиболее часто Челябинскую область летом посещали бизнес-абоненты из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Омска. В общей сложности за рассматриваемый период корпоративные клиенты по исходящим звонкам наговорили 3 млн минут, что составляет 7 лет непрерывных разговоров.



Tele2 является одной из наиболее популярных компаний, предоставляющих мобильную связь в России. Компания оказывает свои услуги в 65 регионах нашей страны, и её показатели указывают на стабильный рост абонентов и числа оказанных услуг. Всё это стало возможным благодаря гибкому подходу к обслуживанию клиентов и вводимым инновационным технологиям.



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