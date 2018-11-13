Челябинский музей воинов-интернационалистов отметил 30-летие

10:43 | 16.11.2018

Челябинский музей памяти воинов-интернационалистов отметил 30-летие со дня основания. Он был создан в 1988 году в Челябинске по инициативе и на средства ветеранов войны в Афганистане.



На сегодняшний день экспонаты музея находятся в нескольких залах, посвященных различной тематике: от Великой Отечественной войны до боевых действий на Северном Кавказе. Учреждение занимается патриотической работой среди подрастающего поколения. За годы существования его посетило более 20 тысяч школьников, представителей воинских частей и военных учебных заведений.



Музей поздравил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. «Вы являете живую связь времен и поколений. Всегда находите добрые и нужные слова для матерей погибших товарищей, имеете свой, особенный подход в работе с ветеранами», – подчеркнул парламентарий.



Год назад депутат помог музею получить финансирование и муниципальный статус. Теперь учреждение входит в состав Центра историко-культурного наследия Челябинска.