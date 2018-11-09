Челябинск: новости дня
13:48 | 15.11.2018
Федеральный бюджет принят во втором чтении
Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета Госдумы по экологии, озвучил суммы финансовых средств, которые будут выделены Южному Уралу. Всего за три последующих года на это будет направлено три миллиарда рублей. На создание новых мощностей по сортировке и переработке мусора в следующем году из федерального центра выделяется 119 млн рублей. Также принят трёхлетний план по выделению денег на приобретение лесопожарной техники и охрану лесов – на это будет выделяться по 20 млн и 95 млн рублей ежегодно.
Парламентарий подчеркнул, что экологические вопросы в области являются приоритетными и их невозможно решить самостоятельно, без привлечения федеральных средств. Также он отметил, что в бюджет были заложены и средства, которые будут выделены на улучшение качества жизни людей, социальную поддержку и защиту.
Всего на поддержку регионов в 2019 году будет направлено 2,27 трлн рублей. Примерно такие же суммы запланированы и на последующие 2020–21 годы.
© «Вечерние Ведомости»
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