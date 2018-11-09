Защитникам прав детей дадут новые полномочия

17:24 | 14.11.2018

Детским омбудсменам заметно повысят статус, наделив их новыми правами. По этому поводу в первом чтении Государственной Думой принят пакет законопроектов президента Владимира Путина.



Одним из важных нововведений является участие омбудсменов в совершенствовании законодательства. Им прописана возможность обращаться к Госдуме с целью внесения изменений в существующие законы. Также защитникам прав детей наделили правом направлять предложения в государственные органы об уголовном наказании тех, кто нарушает права ребенка. Помимо этого теперь в законе чётко прописано взаимодействие региональных представителей с представителями федеральными. Тесная связка в работе на уровне федеральный центр – регионы должна повысить эффективность правозащитников.



Об этой инициативе высоко отозвался депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, в депутатские приёмные постоянно обращаются жители с жалобами на нарушение прав детей. Это и отказы в лечении и выделении лекарств, и проблемы с получением жилья детьми-сиротами, и многое-многое другое. Всё это означает, что институт Уполномоченных по правам ребенка надо развивать, позволяя уполномоченным эффективно выполнять свою работу.



Ранее должность уполномоченного по правам ребенка была введена с 1 сентября 2009 года. За прошедшее время детские омбудсмены своими делами доказали нужность и полезность такого нововведения.