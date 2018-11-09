Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу

15:00 | 14.11.2018

Государственной Думой РФ в первом чтении принят законопроект о продлении на следующие 7 лет работы Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.



Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, прокомментировал нововведение. По его словам, Фонд за время своей работы проделал большую работу, которая на данный момент ещё не закончена. В связи с этим депутаты от всех партий единогласно проголосовали за продление полномочий такой нужной структуры. По словам парламентария, это решение является очень важным для всех регионов России, в том числе и для Челябинска, поскольку напрямую касается расселения жителей из аварийного жилого фонда.



Анатолий Литовченко отметил, что улучшение социальной поддержки жителей является приоритетом для власти, а расселение и ликвидация аварийного жилья стало очень важным фактором повышения качества жизни.