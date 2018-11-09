Челябинск: новости дня
15:00 | 14.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу
Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, прокомментировал нововведение. По его словам, Фонд за время своей работы проделал большую работу, которая на данный момент ещё не закончена. В связи с этим депутаты от всех партий единогласно проголосовали за продление полномочий такой нужной структуры. По словам парламентария, это решение является очень важным для всех регионов России, в том числе и для Челябинска, поскольку напрямую касается расселения жителей из аварийного жилого фонда.
Анатолий Литовченко отметил, что улучшение социальной поддержки жителей является приоритетом для власти, а расселение и ликвидация аварийного жилья стало очень важным фактором повышения качества жизни.
© «Вечерние Ведомости»
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