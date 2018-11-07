Юные футболисты из Челябинской области побывали в Санкт-Петербурге

15:19 | 9.11.2018

Победители фестиваля детского дворового футбола «Метрошка 2018» из Челябинской области побывали в Санкт-Петербурге.



Поездку помогла организовать «Русская медная компания», которая является куратором фестиваля. Представители команд из Копейска и Челябинска пробыли в Санкт-Петербурге неделю. Они увидели лучшие достопримечательности северной столицы, посетили матч Лиги Европы между «Зенитом» и французским клубом «Бордо», тренировались в «Газпром» - Академии «Зенита», сообщает пресс-служба РМК.



В завершение тренировок южноуральские спортсмены провели товарищеские матчи со сверстниками из Сатнк-Петербурга. Юные челябинцы и копейчане показали слаженную, внимательную, активную игру, и победили со счетом 5:3.



Как отмечает вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, одна из главных задач социальной политики компании – расширять кругозор детей и молодежи, показывать ребятам, что мир полон возможностей для самореализации.