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Челябинск: новости дня


15:18 | 9.11.2018

В Госдуме прошёл «правительственный час» с министром просвещения РФ

В Государственной Думе прошло обсуждение депутатов накопившихся вопросов с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Во время него были подняты наиболее злободневные темы.

Депутаты затронули ряд наиболее остро стоящих перед сферой образования проблем. Это и возврат медицины в образовательные учреждения, и привлечение учителей в сельскую местность, и обеспечение школьным транспортом регионов. Также были подняты вопросы школьного питания и сохранения малокомплектных школ. При ответах Ольга Васильева уверила собравшихся, что во вверенной ей сфере прилагаются все усилия по решению накопившихся проблем. Она напомнила про программу по привлечению молодых педагогов на село, которая реализуется в стране с 2010 года. В дополнение начато обсуждение проекта «Земский учитель», по которому молодым и талантливым учителям в сельской местности будут создаваться наиболее комфортные условия для проживания и работы. Также запланировано строительство новых школ, для ликвидации к 2025 году второй смены во всех учебных заведениях.

Депутат Госдумы от Челябинска Анатолий Литовченко в связи с проведенным мероприятием напомнил, что перед российским образованием стоит нелегкая задача. Предстоит не только гармонично развивать личность учащихся, но и добиться соответствия уровня обучения школьников ведущим мировым стандартам. Это позволит молодёжи быть конкурентоспособной на самом высоком уровне.

© «Вечерние Ведомости»

 


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