Министр природы посетит закрывшуюся челябинскую свалку

14:11 | 8.11.2018

Во время своего приезда в Челябинск министр природы РФ Дмитрий Кобылкин посетит челябинскую свалку, которой предстоит рекультивация. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.



Парламентарий анонсировал программу, которая подготовлена на 16 ноября. Именно в этот день министр природы проведёт в Челябинске совместное совещание с участием руководства Росприроднадзора и членов Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Помимо совещания и посещения объекта, рекультивация которого и будет обсуждаться, высокие гости побывают на предприятиях «Мечел» и «Мечел-Кокс», где будут подняты проблемы снижения негативных воздействий промышленности на окружающую среду. Также запланировано ознакомление с образцами автоматических средств измерения и учёта вредных выбросов.



Инициатором посещения Челябинска Дмитрием Кобылкиным выступил глава региона Борис Дубровский. Таким образом губернатор планирует привлечь дополнительные средства для решения экологических проблем в области.