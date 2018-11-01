На рекультивацию челябинской свалки потратят три миллиарда рублей

13:42 | 7.11.2018

По сообщению депутата Госдумы Владимира Бурматова, комитет по экологии и охране окружающей среды уже вынес решение о выделении средств на рекультивацию челябинской свалки. За 2019-21 годы на это будет выделено из бюджета три миллиарда рублей.



Как отметил парламентарий, бюджет региона не способен самостоятельно справиться с проблемой городской свалки. Её закрытие, произошедшее в результате решения губернатора области Бориса Дубровского, не вполне спасает проблему. До 20 процентов всех вредных выбросов, попадающих в атмосферу города – это продукты горения мусора с территории свалки, именно поэтому её рекультивация крайне важна для улучшения экологической ситуации. Помимо этого Госдумой уже приняты решения о финансировании ряда других программ в Челябинской области, связанных с экологией. В 2019 году в область поступят 113 млн. рублей на создание новых мощностей по сортировке и переработке мусора. На восстановление лесов будет выделяться по 20 млн. в течение последующих трёх лет, а на их охрану и приобретение лесопожарной техники – по 95 млн.



Владимир Бурматов уточнил, что работа над бюджетом ещё не завершена, и вполне возможны решения о выделении дополнительных средств региону на улучшение качества атмосферы, а также на создание национальных парков.