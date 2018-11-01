Опыт Челябинска по внедрению муниципальной реформы распространят на другие города

14:43 | 6.11.2018

Опыт Челябинска по проведению муниципальной реформы признан успешным и будет распространен на города с численностью свыше 500 тысяч человек.



Об этом заявили участники круглого стола, организованном комитетом Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В работе мероприятия приняли участие эксперты министерства юстиции, минфина, минэкономразвития, депутаты регионального парламента и городской думы, финансовые и бюджетные аналитики, юристы, представители общественности.



Как отметил модератор форума, депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко, новая правовая и экономическая реальность, внутригородское деление Челябинска приблизила муниципалитеты к универсальной модели управления. Местная власть стала действовать более эффективно и оперативно, подчеркнул депутат.



Напомним, реформа местного самоуправления в 2014 году прошла в трех российских городах: Челябинске, Самаре и Махачкале. Южноуральская столица стала городским округом с внутригородским делением, семь районов приобрели статус отдельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами.