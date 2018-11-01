Дорога в Чурилово будет переделана дорожниками за свой счёт

14:41 | 6.11.2018

Ремонт автодороги в Чурилово, произведённый с нарушениями технологии, будет переделан. Причём ответственная за это организация произведёт все переделки за собственный счёт.



Жители Челябинска обратили внимание на то, что рабочие-дорожники, производя ремонт на улице Трашутина, делали это во время дождя. Новое асфальтовое покрытие укладывалось прямо поверх луж. Весь процесс был снят на видео, и после этого в ситуацию вмешался депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Он лично проверил факт нарушения, и встретился с представителями компании «Южуралмост», которая и занималась ремонтными работами.



Руководство организации признало факт нарушения, и обязалось переделать некачественно произведённые работы. При этом парламентарий призвал не ждать того, что неправильно уложённый асфальт начнёт разрушаться, причиняя неудобства автомобилистам, а произвести переделки настолько быстро, насколько это позволит погода. Также депутат напомнил, что каждая копейка, вложенная в ремонт и благоустройство, должна идти в дело, а не расходоваться впустую.



Ремонт существующих автодорог и ремонт старых стали одним из основных наказов жителей микрорайона Чурилово к Владимиру Бурматову в 2018 году. Строительно-дорожные работы ведутся при прямой поддержке губернатора области Бориса Дубровского.