На Михеевском ГОКе приступили к инновационной обработке руды

12:58 | 6.11.2018

В результате модернизации оборудования Михеевский горно-обогатительный комбинат начал обработку медьсодержащей руды по новой схеме, позволяющей добывать большее количество меди.



Ранее на комбинате было установлено новое оборудование для трёхстадиальной обработки руды вместо существовавшего ранее двухстадиального процесса. Во время пусконаладочных работ по установке дополнительных пневмомеханических флотомашин и шаровых мельниц прирост содержания меди в руде составил 3–4 %. А планируемым результатом в недалёком будущем станет повышение количества меди на 5 и более процентов. Таким образом, разработка Михеевского месторождения будет носить более инновационный и интенсивный характер.



Общее вложение в данный проект составило 4,3 млрд рублей, а его окупаемость не должна превышать пяти лет.