Челябинск: новости дня
16:05 | 5.11.2018
На встрече с полпредом президента РМК доложила о снижении вреда экологии.
Совещание проходило при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе Николае Цуканове. В нём приняли участие руководители федеральных министерств, надзорных ведомств, губернаторы областей Уральского региона, а также представители всех крупных промышленных предприятий региона. От РМК на совещании выступали председатель совета директоров Игорь Алтушкин и вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталья Гончар.
Во время своего доклада Наталья Гончар сообщила, что компании удалось существенно снизить промышленные выбросы за последние 5 лет – в атмосферный воздух на 33%, а в водные объекты даже на 42%. Это стало возможным в результате программы по минимизации нагрузки на окружающую среду.Помимо этого РМК ликвидирует уже накопленный экологический ущерб. Так в Карабаше Челябинской области уже идут работы по рекультивации хвостохранилища на месте бывшего медеплавильного комбината. Ежегодно повышаются траты на природоохранные мероприятия. Так в 2018 году на эти цели выделено 1,5 млрд. рублей, что на 25% больше, чем было годом ранее.
Во время своей речи Николай Цуканов отметил, что для решения накопленных экологических проблем необходим диалог и партнёрство между представителями власти, общества и бизнеса.
© «Вечерние Ведомости»
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