В Челябинской области заметно выросла доступность интернета 4G от Tele2

12:59 | 1.11.2018

Оператор мобильной связи интернета Tele2 подвёл итоги технического развития на территории Челябинской области за 2018 год. Практически по всем показателям компанией был показан устойчивый рост.



Наибольший рост продемонстрировал мобильный высокоскоростной интернет 4G – количество базовых станций увеличилось на 50 %, в результате более ста населённых пунктов области имеют возможность пользоваться их услугами. Меньший, но всё-таки устойчивый рост показал интернет 3G – его показатели выросли на 22 %. Также произошло обновление уже существующих станций, в результате чего скорость и качество сигнала значительно улучшились. Во многом благодаря этому рост активных пользователей интернета Tele2 заметно увеличился – за рассматриваемый период интернет-трафик увеличился на 52 %. Всего мобильным интернетом 3G покрыто 94 % территории Челябинской области, а услуги голосовой связи доступны 99,2 % южноуральцев.



В октябре Tele2 предложило своим клиентам новый тариф «Мой безлимит», при котором пользователи могут пользоваться 4G-интернетом без ограничений, новые абоненты при этом две недели тестируют услугу бесплатно.



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