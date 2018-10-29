В Костанае прошёл международный форум по международной интеграции

14:36 | 31.10.2018

Молодёжное сотрудничество в процессе евразийской интеграции обсудили во время международного форума «Молодёжь Центральной Азии: инициативы для будущего», прошедшего в Костанае на базе педагогического университета.



Организатором мероприятия, помимо педуниверситета, стал фонд «Евразийское содружество». Участие в форуме приняли ряд представителей студенчества, преподаватели вузов, акимат Костанайской области, а также общественные организации, в том числе и общественное молодёжное движение «Евразийский экспресс». Во время докладов и обсуждений выступавшие подчеркнули важность дальнейшего развития национально-культурного общения, формирования общего образовательного пространства, развития единой бизнес-среды. Всё это ведёт Россию и Казахстан к сближению интересов, а участие молодёжи в этих процессах даёт толчок на многие годы, именно от этого будет зависеть будущее отношений двух стран. Прошедший форум стал финальным событием проекта «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджикистан».



Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.