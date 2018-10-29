В Копейске память жертв политрепрессий почтили открытием памятника

11:14 | 31.10.2018

В Копейске состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий. Особенность памятника в том, что он возведён на пожертвования обычных людей, пожелавших таким образом почтить память своих предков.



Монумент изготовлен в виде гранитной стелы с выгравированными на ней строками репрессированной поэтессы Анны Ахматовой: «Хотелось бы всех поимённо назвать, да отняли список, и негде узнать». Право открыть памятник предоставили сразу двум людям – почётному гражданину Копейска Ярославу Чабану и журналисту Игорю Винку, известному своей книгой о судьбах российских немцев.



В открытии также принял участие депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. В своей речи он рассказал о ценности этого мероприятия. По словам парламентария, крайне важно знать и помнить о таком сложном и трагическом периоде российской истории, которому посвящён монумент. Также депутат напомнил, что Челябинская область в 30–40-е годы приняла полмиллиона политзаключённых, немалая часть которых досталась и Копейску. Потомки многих из этих репрессированных людей проживают в городе до сих пор.



Открытие памятника было приурочено ко Дню памяти жертв политических репрессий, отмечаемому в России 30 октября. Сбор финансовых средств на возведение стелы шел на протяжении нескольких лет.